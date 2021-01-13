الجزائر 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم اليوم نظيره وزير خارجية مملكة ليسوتو ماتسيبو ماكاوا.وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية: إن بوقدوم بدأ زيارة إلى ليسوتو، وتم الاتفاق خلال مباحثاته مع المسؤولين في هذا البلد على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، والعمل في إطار اللجنة المشتركة.وأضاف أنه جرى أيضا الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين في إطار المنظّمات الدولية والإقليمية خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:19ت م0062