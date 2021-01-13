بريدة 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم , رؤساء المراكز الذين قدموا للسلام على سموه عقب تكليفهم في مناصبهم الجديدة.وشدد الأمير فيصل بن مشعل على أهمية دورهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتطلعات القيادة , بوصفهم الذراع المهم للإمارة وتشجيع الاستثمار , مشيراً إلى أن آراء ومقترحات المواطنين محل اهتمام الجميع , وحثهم على أداء عملهم بالشكل المطلوب ومتابعة أمور المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة , داعياً الله لهم بالتوفيق في أعمالهم ومهامهم.فيما أعرب رؤساء المراكز عن اعتزازهم بالثقة التي تشرفوا بها, مؤكدين العمل على خدمة المنطقة ومحافظاتها وتأدية الدور على أكمل وجه.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، والمشرف على الشؤون الإدارية والمالية بالإمارة فهد العواد.// انتهى //14:28ت م0063