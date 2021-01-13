غزة 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واستوغل جيشُ الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الحدودية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادرُ محليةٌ وشهودُ عيان في غزة أنَّ آلياتٍ عسكريةً إسرائيليةً توغلتْ عشرات الأمتار في أراضي المواطنين الفلسطينيين شرقي المحافظة، وقامت بأعمال تجريف، ووضعت سواترَ ترابيةً في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار متقطع في المكان.// انتهى //14:34ت م0065