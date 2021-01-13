سياسي / جيش الاحتلال يتوغل شرق خان يونس
الأربعاء 1442/5/29 هـ الموافق 2021/01/13 م واس
غزة 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس
توغل جيشُ الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الحدودية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادرُ محليةٌ وشهودُ عيان في غزة أنَّ آلياتٍ عسكريةً إسرائيليةً توغلتْ عشرات الأمتار في أراضي المواطنين الفلسطينيين شرقي المحافظة، وقامت بأعمال تجريف، ووضعت سواترَ ترابيةً في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار متقطع في المكان.
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