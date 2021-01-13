حائل 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ‏نائب أمير منطقة حائل بنجاح مبادرة إحياء درب زبيدة التاريخي التي ‏انطلقت من الشيحيات وتنتهي بالنحيتية لمسافة 420 كيلو مترا , منوهاً بما حظيت به المبادرة من دعم غير محدود من خادم الحرمين ‏الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - ‏حفظهما الله - لإتاحة الفرص لإحياء المواقع التاريخية ( درب زبيدة ‏طريق الحج الكوفي قديماً ) .‏وأكد سموه ‏في تصريح له بعد تَقدّمِه مسيرة المشاركين في قافلة (درب زبيدة ) ومشاركته للمسيرة ‏بمسافة تزيد عن 6 كيلو مترات حتى وصولها مدينة فيد التاريخية , ‏حرص واهتمام سمو أمير ‏المنطقة بالمبادرة وتوجيهه بتشكيل اللجان وإعداد التقارير التحضيرية ‏المفصلة واستمرار العمل حتى تكاملت جهود شركاء النجاح في منظومة ‏عمل متكاملة .‏وقال " شهدنا اليوم وصول القافلة لمدينة فيد ويتبقى مسيرة ثلاثة أيام ‏تقريباً " معرباً عن شكره للقائمين على القافلة ولشركاء النجاح .‏وأعلن سمو نائب أمير منطقة حائل أن مدينة فيد من خلال ( درب زبيدة ‏التاريخي ) وبدعم من القيادة الحكيمة وبمتابعة سمو وزير الثقافة ستكون ‏في السنة المالية الحالية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية ‏بالتراث الحضاري .‏كما رعى سموه الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة في مخيم الأهالي ‏‏واشتمل على عدد من الكلمات والقصائد حيث نوه قائد قافلة إحياء درب ‏زبيدة اللواء متقاعد الدكتور عبدالعزيز العبيداء بمشاركة سموه في مسيرة ‏القافلة , مبيناً أن عدد المشاركين في القافلة بلغ 69 مشاركاً و30 من ‏المنظمين و16 سيدة و25 مركبة للأعمال المساندة .‏وفي ختام الحفل كرم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن المساهمين في نجاح ‏المبادرة وفعالياتها المصاحبة . ‏‏// انتهـى // ‏14:35ت م0066