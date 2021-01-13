تونس 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسعقد اتحادُ إذاعات الدول العربية اليوم، عن بعد باستعمال منظومة زووم، اجتماعاتِ الدورة الأربعين للجمعية العامة للاتحاد بمشاركة ممثلين عن الهيئات الإذاعية والتلفزيونية في الدول الأعضاء من بينها المملكة.وأفادت مصادرُ في الاتحاد من مقره في العاصمة التونسية، أن الدورة ناقشت حصيلة أنشطة الاتحاد والمشروعات والبرامج التي أنجزها خلال العام الحالي، ونظرت في ملامح خطة عمل الاتحاد للعام المقبل، كما نظر الاجتماع في تشكيل المجلس التنفيذي للشؤون الطارئة لدورتي سنتي 2021 و2022.وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد في مختلف المجالات وعلى تقرير اللجنة الدائمة للشؤون الهندسية، بالإضافة إلى العضوية في الاتحاد.واطلع المشاركون في الاجتماع، على الترشيحات لمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج، كما تخلل اجتماعاتِ الجمعية العامة حوارٌ مهنيٌّ حول الإعلام في زمن جائحة كوفيد 19 "الضوابط والتوازنات".وكان الاتحاد قد عقد أمس الأول أعمال الدورة 104 للمجلس التنفيذي عبر منظومة "زووم" بمشاركة ممثلي الهيئات الأعضاء من بينها المملكة، وقد بحث المجتمعون النشاطات والإنجازات التي رعاها الاتحاد خلال السنة الماضية كما تم النظر في دراسة مقدمة حول آلية عقد الاجتماعات وإنجاز بعض الدورات التدريبية عن بعد.كما اطلع الاجتماع على نشاط المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج والمركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني.// انتهى //14:36ت م0067