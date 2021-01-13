أبو عريش 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسنجح مستشفى محافظة أبو عريش العام في ترميم وتثبيت كسر متفتت بمفصل الحوض الخلفي لمصاب ثلاثيني بواسطة شريحة ومسامير تثبيت.وأوضحت صحة جازان أن المصاب حضر لقسم الطوارئ بالمستشفى وكان يعاني من خلع في مفصل الحوض الأيسر وكسر متفتت في الجزء الخلفي من الحوض نتيجة حادث مروري وعلى الفور قام الفريق بالتدخل الجراحي وإجراء عملية جراحية له وتكللت ولله الحمد بالنجاح.// انتهى //15:58ت م0090