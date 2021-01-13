إسلام آباد 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسأنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.37% أي ما يعادل 169 نقطة، وأقفل عند مستوى 46091 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 466.266.888 سهماً، تم تداولها على أسهم 400 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 210 شركات، وتراجعت قيمة أسهم 174 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة.// انتهى //16:01ت م0092