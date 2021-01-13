تبوك 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسالتقى محافظ ضباء محمود الحربي اليوم ، برئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس أيمن يماني ، بحضور أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة .ونوقشت خلال اللقاء احتياجات المحافظة من الخدمات التنموية والارتقاء بمستوى الخدمة لشركة المياه الوطنية لتحسين جميع الخدمات في قطاعي المياه والصرف الصحي بالمحافظة وتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين من مواطنين ومقيمينوأكد رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية أن نسبة تغطية محافظة ضباء بشبكات المساه قد بلغت 90% فيما وصلت تغطية شبكات الصرف الصحي إلى 70٪ وتوجد 6 مشاريع مياه وصرف صحي جاري عملها بالمحافظة وتبلغ اجمالي قيمتها 143.7 مليون ريال.// انتهى //16:02ت م0094