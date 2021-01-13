الدمام 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسنظمت غرفة الشرقية ممثلة بمجلس الأعمال بفرعها بمحافظة الجبيل أمس، لقاء الثلاثاء الشهري لقطاع الأعمال , استضاف خلاله مدير جمرك الجبيل فيصل الشمري، الذي قدم عدداً من المبادرات والتسهيلات لدعم قطاع الأعمال في الجبيل، والشراكة الإيجابية لتطوير آلية العمل وتحسين الأداء في القطاع الجمركي واللوجستي.واستعرض الشمري، أبرز المبادرات التي قدمتها الجمارك من منطلق رؤية المملكة 2030، لدعم القطاع اللوجستي ومنها مبادرة الفسح الإلكترونية خلال 24 ساعة، عبر منصة فسح، ليتم التعامل معها مباشرة لتصبح في مستودعات رجال الأعمال، ومبادرة تقليص المستندات للصادرات والواردات، التي قُلصت من 12 مستند إلى مستندان فقط، الفاتورة والبوليصة، لتسهيل عملية فسح السلع ووصولها إلى مستودعات قطاع الأعمال بسهولة، إضافة إلى مشروع أتمتة الإجراءات الجمركية والتخلص من التعاملات الورقية، حيث يتم أرشفة البيانات آلياً عبر المنصة من قبل المستوردين عن طريق المخلصين الجمركيين، وتبدأ عملية استقبالها وتدقيقها، وإنهاء جميع المعاملات والإجراءات المتعلقة بالفسح.وأضاف أن الجمارك أتاحت وضمن تسهيلاتها التقديم المسبق للبيانات بحيث يتم تسليم المستندات (الفاتورة والبوليصة) من قبل المستوردين والعملاء إلى المخلصين الجمركيين قبل وصول الباخرة بـ 72 ساعة، لتسهيل تدفق الإرساليات وضمان وصولها إلى مستودعات العملاء بشكل أسرع، إضافة إلى مبادرة تقليص مدة بقاء الحاوية في الميناء إلى 24 ساعة، التي كانت تصل إلى 12 يوماً، لتجنيب العميل من دفع رسوم الأرضيات في الميناء، مؤكداً استمرار الجمارك في تقديم مبادراتها وتسهيلاتها لقطاع الأعمال، لتقديم الخدمات بمعايير عالية للمستفيد النهائي.// انتهى //16:03ت م0095