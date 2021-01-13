عام / جامعة الملك عبدالعزيز توقع مذكرة تعاون مع معهد إدارة المشاريع بالمملكة
الأربعاء 1442/5/29 هـ الموافق 2021/01/13 م واس
جدة 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس
وقع معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، عبر الاتصال المرئي أمس ، مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع فرع المملكة ، حيث مثل جانب المعهد بالاتفاقية رئيس المعهد المهندس بدر بورشيد .
وتتضمن مذكرة التفاهم العمل المشترك في تطوير الكفاءات البشرية والمساهمات التدريبية والشراكات المجتمعية وإثراء النشاط العلمي والتعليمي في مجال العمران وخدمة المجتمع المحلي وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية ، وكذلك تشكيل اللجان في مسابقات إدارة المشاريع والتعاون المشترك في برامج التدريب وتنمية المهارات الفنية والتعليمية المتعلقة بإدارة المشاريع .
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