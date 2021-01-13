جدة 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسوقع معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، عبر الاتصال المرئي أمس ، مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع فرع المملكة ، حيث مثل جانب المعهد بالاتفاقية رئيس المعهد المهندس بدر بورشيد .وتتضمن مذكرة التفاهم العمل المشترك في تطوير الكفاءات البشرية والمساهمات التدريبية والشراكات المجتمعية وإثراء النشاط العلمي والتعليمي في مجال العمران وخدمة المجتمع المحلي وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية ، وكذلك تشكيل اللجان في مسابقات إدارة المشاريع والتعاون المشترك في برامج التدريب وتنمية المهارات الفنية والتعليمية المتعلقة بإدارة المشاريع .// انتهى //16:03ت م0096