الدمام 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسنفذت أمانة الشرقية خلال الاسبوعين الماضيين 400 جولة رقابية على المحلات التجارية وأسواق الخضار والمطاعم في محافظة الجبيل، أسفرت عن ضبط 10مخالفات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 و12مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وسحب 15 عينة غذائية ومسحات للعاملين، ومصادرة وإتلاف 461 كلجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 530 موقعاً باستخدام 3638 لتراً من المعقمات والمطهرات بمشاركة 58 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.وأكدت الأمانة استمرار الحملات الرقابية بهدف رفع جودة وسلامة الأغذية والحفاظ على صحة المستهلك ووضع حد لكل المخالفين عبر تطبيق القوانين والأنظمة، مهيبة بالمواطنين والمقيمين الابلاغ عن المخالفات والشكاوى من خلال مركز 940.//انتهى//16:03ت م0097