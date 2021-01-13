بغداد 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 605416 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12915, فيما تم تسجيل 1992 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 562575 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 29926, منهم 135 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //16:04ت م0099