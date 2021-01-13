الدرب 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسحقق مهرجان محافظة الدرب السياحي للتسوق والترفيه ، الذي تنظمه حالياً بلدية الدرب بجوار حديقة أبو يحيى بالمحافظة ،العديد من الأهداف التربوية والتعليمية للأطفال من خلال الفعاليات المقدمة.ويستمتع الأطفال في المهرجان بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تلهم للإبداع والخيال والتعلم وتنشيط الفكر.وبين المشرف على المهرجان أحمد الدربي ، أن تنوع فعاليات مهرجان الدرب السياحي التي تستمر لمدة شهرين نقلة جيدة للارتقاء بنوعية المهرجانات، مؤكداً أن المهرجان يهدف من خلال فعاليات الأطفال لتعزيز الثقة لدى الطفل والتفاعل الإيجابي مع الآخرين، وعرض مواهب الأطفال.// انتهى //16:05ت م0100