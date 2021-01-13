عام / الديوان الملكي : وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود
الأربعاء 1442/5/29 هـ الموافق 2021/01/13 م واس
الرياض 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
" بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 1 / 6 / 1442هـ.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
16:11ت م
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