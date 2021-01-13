المنامة 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واستلقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم اتصالاً هاتفيًا من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة جيمس كليفرلي.وجرى خلال الاتصال استعراض مسار العلاقات الوثيقة بين البلدين، والتأكيد على حرصهما الارتقاء بمستويات التعاون الثنائي والتنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا بما يلبي التطلعات المشتركة، وبما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:14ت م0103