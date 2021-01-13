طرابلس 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسانطلق اليوم، اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز.وصرح الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان علم، أن أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ستعقد أولى اجتماعاتها في جنيف المنعقدة على مدى 3 أيام.وأشار جان علم، في تصريحات صحفية، أن اللجنة المكونة من 18 عضوًا، ستناقش القضايا الخلافية العالقة وغير المتفق عليها، والمتعلقة أساسًا بآليات اختيار القيادة السياسية الجديدة بليبيا.وأكد علم أن اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي ستعقد اجتماعاً مباشراً في قصر الأمم في جنيف، بسويسرا لاستكمال أعمالها، لافتاً إلى أنه تم تأسيس اللجنة الاستشارية مؤخراً، بولاية محددة زمنياً بشكل صارم، ومهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.وأوضح علم أن موعد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 سوف يبقى أمراً ثابتاً بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.// انتهى //16:17ت م0104