الخرطوم 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسأدانت السودان اختراق طائرة عسكرية أثيوبية الأجواء السودانية فى الشريط الحدودي.وعدت الخارجية السودانية في بيان اليوم، الأمر تصعيدا خطيرا وغير مبرر ويمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية.وطالبت بعدم تكرار مثل هذه الأعمال العدائية مستقبلاً، نظرا لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.// انتهى //16:17ت م0105