طرابلس 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واستمكنت السرية المقاتلة المتمركزة بمدينة تازربو التابعة لكتيبة «سُبل السلام» الكُفرة بالجيش الليبي، من ضبط عـدد من الآليات على متنهن عدد 30 مهاجرا غير شرعي غرب مدينة تازربو.وكان المهاجرون من الجنسية السودانية والتشادية، حيث أحضروا على الفور إلى مدينة الكُفرة وسلموا إلى مركـز الإيـواء والترحيل بالكُفــرة ليرحلوا إلى دولهـم.كما ضبطت الآلية، واتضح أن سائقها أجنبي، وضبط على متنها بضائع مهربة وبها جرار زراعي كان سيهرب إلى إحدى دول الجـوار.// انتهى //16:18ت م0106