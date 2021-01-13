الدمام 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس ، 823 جولة رقابية، نتج عنها تحرير 12 مخالفة تعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 ، ومخالفتين للتكدس بالأسواق المركزية.كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 755 موقعا بالمنطقة، بمشاركة 458 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7723 طنا من النفايات، وأزالت 4925 من الأنقاض والمخلفات، بواسطة 9384 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.وأكدت الأمانة مواصلة جهودها لتحقيق الأهداف المنشودة، من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والرقابة والنظافة، من أجل سلامة الجميع.// انتهى //16:28ت م0109