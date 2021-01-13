عنيزة 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسالتقى محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم اليوم , رئيس لجنة شباب المحافظة محمد الحركان وأعضاء اللجنة .وأشاد المحافظ بأعمال اللجنة وتميزها خلال العام الماضي التي اشتملت على تنظيم أمسيات أدبية وشعرية شبابية، وتنظيم دورات تدريبية موجهة للجنسين بالحوسبة السحابية، وندوة إعلامية بعنوان "تأثير وسائل الإعلام على المجتمعات الشبابية" ، وتفعيل مبادرة "القراءة حياة" وقت منع التجول لاستغلال هذه الفترة في تعزيز ثقافة القراءة، وكذلك المشاركة في المبادرات المجتمعية التطوعية أثناء جائحة كورونا، والمساهمة بالأعمال الخيرية والتوعوية مع المؤسسات الخيرية.// انتهى //17:00ت م0111