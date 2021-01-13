الرياض 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واستلقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا ، اليوم، من معالي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي.وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//17:06ت م0112