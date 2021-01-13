سياسي / الوزير الجبير يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الأربعاء 1442/5/29 هـ الموافق 2021/01/13 م واس
الرياض 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس
تلقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا ، اليوم، من معالي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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17:06ت م
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