مانيلا 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسسجلت الفلبين اليوم أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة بفيروس كورونا، التي اكتشفت أول مرة في بريطانيا.وأوضحت وزارة الصحة الفلبينية أن المريض المصاب بالسلالة الجديدة هو مواطن فلبيني سافر لدبي في مهمة عمل في ديسمبر الماضي، وعاد إلى مانيلا في السابع من يناير الجاري, وخضع للحجر الصحي منذ وصوله، وبعد ثبوت إصابته بالفيروس.وكانت الفلبين قد حظرت دخول الأجانب من أكثر من 30 دولة، رصدت بها السلالة الجديدة لفيروس كورونا، منذ ديسمبر الماضي، ولكنها سمحت بعودة الفلبينيين طالما يخضعون للحجر الصحي الصارم بعد عودتهم.// انتهى //18:39ت م0131