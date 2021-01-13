بغداد 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسألقت قوات الأمن العراقية في بغداد القبض على 17 شخصا متهمًا بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.وأفادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي اليوم بأن هؤلاء الذين قُبض عليهم في مناطق متفرقة من محافظة بغداد, وجهت لهم تهمة الانتماء إلى عصابات "داعش" الإرهابية, بموجب أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب النافذ.// انتهى //18:48ت م0133