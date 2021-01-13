طرابلس 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسعقد بمقر المجلس الأعلى للدولة بليبيا الاجتماع الثاني للجنة مسار الدستور برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس صفوان المسوري.وافتتح صفوان، الاجتماع بالحديث عن مستجدات الحوار ومساراته المختلفة، مؤكداً حرص المجلس ودوره في إنجاح كل هذه المسارات.كما تناول الاجتماع مقترحات وآليات عمل اللجنة، انطلاقاً من الخطوط العريضة التي يتبناها المجلس، وأهمها حق الليبيين الأصيل في قول كلمتهم في مشروع الدستور المُنجز من الهيئة التأسيسية المنتخَبة.يشار إلى أن لجنة مشروع الدستور بمجلس الدولة متكونة من خمسة عشر عضواً، ثلاثة عشر منهم كممثلين عن الدوائر، واثنين كممثلين عن المكونات والمرأة، وتم تشكيلها عن طريق الانتخاب في الجلسة رقم (56)، بتاريخ 3 يناير 2021، وذلك لتمثيل المجلس في مسار الحوار الدستوري.// انتهى //18:49ت م0134