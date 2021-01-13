المنامة 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واساجتمع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم عبر الاتصال المرئي مع رئيس مجلس الأمناء للمعهد الدولي للسلام كيفن رود.وأكد الزياني خلال الاجتماع حرص البحرين على استمرارية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك مع المعهد بما يحقق الأهداف المنشودة, فيما ثمن رئيس مجلس الأمناء للمعهد الدولي للسلام جهود المنامة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.// انتهى //18:51ت م0137