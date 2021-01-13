جنيف 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسبدأت اليوم في جنيف اجتماعات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي الليبي والتي تستمر 4 أيام، للتوصل إلى اتفاق حول آلية لاختيار سلطة تنفيذية ليبية موحدة .وأوضحت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز في كلمة افتتاحية، أن هذا الاجتماع لن يناقش الأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحدة، داعية المشاركين إلى الاتفاق حول آلية للاختيار، للعودة بها إلى ملتقى الحوار السياسي ليتم التوافق عليها هناك وتفعيلها، حيث إن الملتقى هو صاحب الحق الأصيل في الوصول بالعملية السياسية إلى هدفها .وأشارت إلى التحولات الإيجابية في ليبيا ومناقشة الحوار الاقتصادي لميزانية ليبية موحدة ، والتي وصفتها بالخطوة الممتازة، مبينه أنه بدون سلطة تنفيذية موحدة يصعب تنفيذ هذه الميزانية الموحدة في كل أنحاء البلاد .ونوهت إلى أن الملتقى أنشأ ثلاث لجان فقط وهي اللجنة القانونية التي تجتمع الآن عبر الاتصال المرئي، ولجنة الصياغة التي شكلت في تونس، وهذه اللجنة الاستشارية التي تجتمع في جنيف، مؤكدة أن ما يشاع عن إنشاء لجنة تسويات لا يمت للأمم المتحدة بأي صلة .// انتهى //18:51ت م0138