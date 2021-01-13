إسلام آباد 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن الاستقرار والسلام في أفغانستان يصب في مصلحة باكستان.صرح بذلك خلال لقائه اليوم في مكتبه بإسلام آباد زعيم حزب الوحدة رئيس لجنة المصالحة الوطنية الأفغانية السابق محمد كريم خليلي الذي يزور باكستان حالياً.وقال عمران خان إن باكستان تسعى بكل وسيلة لإحلال الأمن في أفغانستان المجاورة، وأنها تتطلع إلى نجاح عملية السلام الأفغانية.وبيّن أن أفغانستان الآمنة لها انعكاسات إيجابية كبيرة على الوضع في باكستان، مشيراً إلى أن أمن أفغانستان سيفتح آفاقاً جديدة للتجارة على مستوى المنطقة كلها.وناقش الجانبان خلال الاجتماع أبعاد المصالحة الأفغانية ومستجدات المفاوضات الجارية بين وفدي الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.// انتهى //18:53ت م0139