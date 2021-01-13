واشنطن 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، فرض عقوبات على منظمتين يسيطر عليهما المرشد الأعلى لإيران.وقالت وزارة الخزانة وفقاً لبيان صادر عنها، تسيطر المنظمتان على أجزاء كبيرة من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك الأصول المصادرة من المنشقين السياسيين والأقليات الدينية، لصالح المرشد الأعلى علي خامنئي، ومكتبه، وكبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين.وأشار البيان إلى أن هذه المنظمات، تمكّن القادة الفاسدين في إيران من استغلال نظام الملكية على مجموعة واسعة من قطاعات الاقتصاد الإيراني، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستستمر في استهداف الكيانات والأفراد الذين يعملون على إثراء أنفسهم ويدّعون مساعدة الشعب الإيراني.// انتهى //19:31ت م0140