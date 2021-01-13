جدة 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واستلقّى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، نحو 164،736 بلاغاً خلال العام المنصرم, منها 164736 بلاغاً إسعافياً عبر 36 مركزاً إسعافياً.وأوضح المتحدث الرسمي للفرع عبدالله أبوزيد، أن الإحصائية جاءت وفقاً للخدمات الإسعافية والطبية للفرع, مشيراً إلى أنه تم تنظيم 59 دورة لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية واستفاد منها 715 متدرباً ومتدربة، وبلغ عدد المعارض التوعوية 40 وعدد 95 للمشاركات الرياضية والفعاليات.ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997)، أو عن طريق تطبيق (أسعفني) عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله-.// انتهى //19:48ت م0144