بانغي 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسأعلنت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى عن صد قواتها هجومًا شنته جماعات مسلحة اليوم، من أجل الاستيلاء على العاصمة بانغي.وأكد رئيس وزراء أفريقيا الوسطى، فيرمين نغريبادا، أن المسلحين الذين شنوا هجومًا بأعداد كبيرة من عدة محاور على العاصمة "تم التصدي لهم بحزم"، مؤكدا أن العملية جارية لتطهير المناطق التي حاول المسلحون العودة عبرها إلى بانغي، كما دعا المواطنين إلى التزام الهدوء.وقتل آلاف من مواطني البلاد واضطر أكثر من مليون آخرين إلى ترك ديارهم على خلفية موجة العنف التي تمر بها أفريقيا الوسطى منذ الإطاحة بحكومة الرئيس السابق فرانسوا بوزيزي في عام 2013.// انتهى //19:50ت م0145