الرياض 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسزار المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم الروماني إيوان لوبيسكو اليوم, معسكر برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم في مدينة سالو الإسبانية والتقى بالجهاز الفني والإداري واللاعبين، واطلع على البرنامج المعد للاعبين والتدريبات اليومية، ومحتوى المحاضرات الفنية والتطويرية.وأوضح لوبيسكو أن زيارته تأتي للوقوف على المواهب الصاعدة، مشيداً بقدرات لاعبي البرنامج الذين يزخرون بمؤهلات عالية، مؤكداً أهمية العمل مع التركيز العالي والإصغاء إلى المدربين لجعل مستقبلهم مشرقاً سواءً مع المنتخب الوطني أو على صعيد الأندية.وتأتي الزيارة في ضوء التعاون المستمر بين إدارة البرنامج والاتحاد السعودي لكرة القدم، لرسم خطة متكاملة لإعداد لاعبين محترفين ومؤهلين لخدمة الكرة السعودية تنفيذاً لأهداف البرنامج.// انتهى //19:54ت م0146