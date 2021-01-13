عام / لجنة التوطين بنجران تتابع نشاط بيع الحلويات والمعجنات بالمنطقة
الأربعاء 1442/5/29 هـ الموافق 2021/01/13 م واس
نجران 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس
نفذت لجنة التوطين بمنطقة نجران اليوم، جولات ميدانية على نشاط بيع الحلويات والمعجنات، وذلك لمتابعة قرارات التوطين.
وأسفرت الجولات عن إنذار 3 منشآت مخالفة، وحصر 8 فرص وظيفية جاري تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين، بينما تجاوزت نسبة التوطين في النشاط 60%.
وأكدت اللجنة استمرارها في جولاتها الميدانية لمتابعة قرارات التوطين على جميع الأنشطة المستهدفة.
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20:00ت م
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