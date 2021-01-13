نجران 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسنفذت لجنة التوطين بمنطقة نجران اليوم، جولات ميدانية على نشاط بيع الحلويات والمعجنات، وذلك لمتابعة قرارات التوطين.وأسفرت الجولات عن إنذار 3 منشآت مخالفة، وحصر 8 فرص وظيفية جاري تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين، بينما تجاوزت نسبة التوطين في النشاط 60%.وأكدت اللجنة استمرارها في جولاتها الميدانية لمتابعة قرارات التوطين على جميع الأنشطة المستهدفة.// انتهى //20:00ت م0147