عمّان 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسفازت الحكومة الأردنية التي تشكلت في أكتوبر الماضي ، بثقة مجلس النواب الأردني، في ختام مناقشات المجلس بسياسة الحكومة الداخلية و الخارجية على مدار عدة أيام.وحصلت حكومة الدكتور بشر الخصاونة، على ثقة 88 عضوًا من أعضاء المجلس البالغ عدده 130 عضوًا ، في حين حجب الثقة عن الحكومة 38 نائبًا ، وامتنع نائب عن التصويت ، وغياب نائبين عن جلسة التصويت.ويأتي التصويت على الثقة للحكومة الجديدة استنادًا لأحكام الدستور الأردني الذي يوجب على الحكومة للاستمرار في عملها الحصول على ثقة مجلس النواب.// انتهى //21:04ت م0154