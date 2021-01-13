القاهرة 29 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسافتتح فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، بطولة كأس العالم لكرة اليد الـ 27 التي تستضيفها مصر حتى نهاية الشهر الجاري بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.ورحب الرئيس السيسي في كلمته في افتتاح البطولة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي بالمنتخبات المشاركة, مؤكدًا أن العالم أصبح قادرًا على التعايش في ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا.يذكر أن المنتخبين التشيكي والأمريكي لكرة اليد انسحبا من البطولة بسبب إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيهما، عشية انطلاق البطولة، وجرى تعويضهما بمنتخبي مقدونيا الشمالية وسويسرا توالياً.// انتهى //21:36ت م0164