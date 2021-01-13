جدة 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسوقع وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية اليوم، مذكرة تفاهم لعقد شراكة "استراتيجية" مع جمعية دعم لرعاية المطلقات والأرامل وأبنائهن بمنطقة مكة المكرمة، بحضور الأمين العام للوقف لؤي طرابزوني ورئيسة مجلس إدارة جمعية "دعم" نورة آل الشيخ وذلك بمقر الوقف بجدة.وتهدف الشراكة إلى تقديم خدمة مميزة, ومياه صالحة للشرب بطريقة منظمة وحضارية للمستفيدين من سكان جدة وما جاورها، ضمن الأهداف "الاستراتيجية" لأمانة الوقف التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان والتوسع في تقديم خدمات خيرية متميزة.// انتهى //22:00ت م0171