عام / الولايات المتحدة تسجل 217,393 إصابة مؤكدة و 4,131 حالة وفاة بفيروس كورونا
الأربعاء 1442/5/29 هـ الموافق 2021/01/13 م واس
واشنطن 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 217,393 إصابة مؤكدة و 4,131 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 22,740,142 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 379,255 حالة وفاة.
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