واشنطن 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 217,393 إصابة مؤكدة و 4,131 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 22,740,142 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 379,255 حالة وفاة.// انتهى //22:11ت م0173