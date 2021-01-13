سياسي / بوركينافاسو تعلن مقتل جندي و11 مَسلحًا
الأربعاء 1442/5/29 هـ الموافق 2021/01/13 م واس
واغادوغو 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس
أعلنت السلطات في بوركينافاسو اليوم، مقتل جندي و 11 مسلحًا خلال اشتباك في منطقة كومبري شمال البلاد بالقرب من الحدود مع مالي.
وأفاد بيان للجيش، أن هذا الاشتباك يأتي بعد أربعة أيام من هجوم شنه مسلحون في المنطقة نفسها و خلف ستة قتلى.
ويعد شمال بوركينا فاسو المتاخم لمالي، المنطقة الأكثر تضررًا من الهجمات المسلحة التي خلفت أكثر من 1200 قتيل وأكثر من مليون نازح.
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22:31ت م
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