واغادوغو 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسأعلنت السلطات في بوركينافاسو اليوم، مقتل جندي و 11 مسلحًا خلال اشتباك في منطقة كومبري شمال البلاد بالقرب من الحدود مع مالي.وأفاد بيان للجيش، أن هذا الاشتباك يأتي بعد أربعة أيام من هجوم شنه مسلحون في المنطقة نفسها و خلف ستة قتلى.ويعد شمال بوركينا فاسو المتاخم لمالي، المنطقة الأكثر تضررًا من الهجمات المسلحة التي خلفت أكثر من 1200 قتيل وأكثر من مليون نازح.// انتهى //22:31ت م0176