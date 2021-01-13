جيزان 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته إلى الدكتور أسامة بن أحمد الحربي وأفراد أسرته كافة ، في وفاة والدهم رئيس نادي جازان الأدبي الأسبق أحمد بن إبراهيم الحربي، بعد معاناة مع المرض.وأشاد سموه بجهود ودور الأديب الراحل في تطوير الحركة الأدبية في المنطقة، من خلال نادي جازان الأدبي، وإسهاماته ومشاركته الشعرية في العديد من المحافل محلياً وخارجياً، - سائلاً الله - عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.ودعا سمو نائب أمير منطقة جازان - المولى عز وجل -، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم, أعرب ذوو وأفراد أسرة الفقيد الحربي ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم، التى كان لها الأثر العظيم في تخفيف المصاب الأليم، سائلين الله عز وجل أن يحفظ سموه الكريم وأن يمده بالصحة والعافية وألا يريه أَي مكروه.// انتهى //22:40ت م0177