بيروت 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.09%، أي ما يعادل نقطة واحدة، ليغلق عند مستوى 669.67 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 41883 سهماً، بقيمة 838876 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 25 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6.746.000 دولار، مقارنة مع 6.752.000 دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //22:46ت م0178