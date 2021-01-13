عمّان 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره البريطاني دومنيك راب، سبل التعاون بين البلدين، إضافةً للتطورات الإقليمية.واستعرض الاتصال الطرق التي يقوم بها البلدان لاستكمال الاتفاقات اللازمة لتوسعة التعاون في مختلف المجالات، وخصوصًا في المجالات الاقتصادية، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لحل أزمات المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار.// انتهى //22:47ت م0179