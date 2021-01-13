الرباط 29 جمادى الأولى 1442 ه الموافق 13 يناير 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بمدينة باكو، مع وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة في جمهورية أذربيجان رامين غولوزاده، آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات استخدام التكنولوجيا في قطاعات التعليم والثقافة، ودعم وبناء قدرات المبتكرين من شباب العالم الإسلامي.وأعرب الطرفان عن استعدادهما لبناء تعاون وشراكة عملية، خاصة استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، نظرًا لما سببته الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد 19 من إغلاق المؤسسات التعليمية لفترات طويلة، ما دفع إلى تسريع وتيرة الاتجاه نحو التعلم عن بُعد، إضافةً إلى تبادل الخبرات الأذربيجانية في برنامج بناء المدن الذكية مع بقية الدول الأعضاء في الإيسيسكو.// انتهى //23:29ت م0182