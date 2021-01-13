تونس 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسالتقى رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي اليوم برئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة الليبي محمد عبد الكريم الرعيض، الذي يزور تونس حاليًا.وتناول اللقاء وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية، واقع التعاون الاقتصادي التونسي الليبي وسُبل مزيد دعمه وتطويره، وضرورة العمل على دفع التجارة بين البلدين وتوفير كل التسهيلات لذلك.// انتهى //23:30ت م0183