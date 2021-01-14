حفر الباطن 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسرأس صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، اجتماعًا تحضيريًا لمهرجان حفر الباطن للكمأ والذي يقام مطلع شهر جمادى الآخرة المقبل، بحضور مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة.وبحث الاجتماع آخر الاستعدادات لانطلاق المهرجان، وتدشين الهوية البصرية لمهرجان حفر الباطن للكمأ تحت شعار #حفرالباطن عاصمة الربيع، بهدف إبراز المقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة لاستقبال الزوار من أهالي المحافظة والمناطق المجاورة لها.// انتهى //00:05ت م0186