الرياض 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل اليوم ميدان الأمير فيصل بن خالد للفروسية بمحافظة المجمعة.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مدير ميدان المجمعة ماجد السبهان وعضوا مجلس إدارة الميدان خالد الثميري وعبدالرحمن التركي.وتخلل الزيارة تدشين سموه هوية ميدان الأمير فيصل بن خالد الجديدة ، إذ يُعد إطلاق الهُوية البصرية للميدان أحد الخطوات الرئيسة لإعلان البدء في التغيير، والذي اتسم بعنصرين مهمين تمثلا في:- تأصيل الإرث التاريخي في منتصف الهُوية متمثلاً بشموخ قلعة منيخ "المرقب" والذي يُعد أبرز المعالم التاريخية والسياحية في المحافظة.- إدراج صورة خيلٍ جامح في قلب الهُوية، وذلك تكريسًا للصورة الذهنية لدى المتلقي لقوة وكبرياء الخيل ، إذ أن اللونين الأزرق والذهبي يرمزان لإطار مضمار جري الخيل، حيث تلامس حوافرها رمال الأرض الذهبية، ويُطاول شموخ أعناقها زُرقة السماء.وقام سموه والوفد المرافق من هيئة الفروسية ونادي السباقات بجولة على ميدان الفروسية وزيارة المنصة ومشاهدة أرض الميدان والمرافق التابعة له ، مثنياً سموه على المستوى الذي وصل له ميدان فروسية المجمعة، مشيداً في هذا الصدد بالسبق لميدان الأمير فيصل بن خالد بإقامة معرض عربان للفن التشكيلي على مستوى ميادين المملكة المفتوحة .من جانبه ثمن مدير الميدان ماجد السبهان زيارة سمو الأمير بندر بن خالد، مقدماً شكره لسموه على ما تحظى به مختلف الميادين في المملكة من دعم واهتمام للارتقاء برياضة الفروسية .وفي نهاية الزيارة تسلم سمو رئيس هيئة الفروسية درعا تذكارياً، ولوحة فنية بهذه المناسبة من مدير الميدان، ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه .// انتهى //00:20ت م0187