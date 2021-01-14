نيويورك 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي محمد صالح النظيف، أن الفترة الانتقالية تمثل فرصة حقيقية للبلاد للخروج من الحلقة المفرغة من الأزمات السياسية التي تعقبها الانقلابات.وأشار إلى غياب التوافق خلال العملية المؤدية إلى اختيار أعضاء الحكومة والمجلس الوطني الانتقالي، مؤكداً ضرورة الترحيب بحقيقة أن الأجهزة الانتقالية قادرة على العمل اليوم.وجدد التأكيد على أن بعثة الأمم المتحدة في مالي ما زالت ملتزمة بدعم إستراتيجية الحكومة لنشر الاستقرار في الجزء الأوسط من البلاد في ظل العنف بين المجتمعات.// انتهى //00:44ت م0190