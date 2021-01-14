القاهرة 29 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم عن تسجيل 996 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 58 حالة جديدة.وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم بخروج 677 متعافيًا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 120312 حالة حتى اليوم.وذكرت أن إجمالي العدد الذى تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 152719 حالة من ضمنهم 120312 حالة تم شفاؤها، و 8362 حالة وفاة.// انتهى //05:03ت م0195