الرياض 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ولي العهد: 2020 كان مليئًا بالتحديات.. والمملكة كانت جاهزة.أمير الرياض يطلع على ترتيبات حفل جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.فيصل بن مشعل يلتقي رسامي القصيم ويستقبل رؤساء المراكز الجدد.فيصل بن فهد: «درب زبيدة» ضمن برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث.المملكة تواصل إغاثة اللاجئين والمتضررين في عدة دول.النائب العام يزور دوائر النيابة في 17 محافظة بمنطقة الرياض.توافق الشورى مع مجلس الوزراء في نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.مشروعات صحية في الحدود الشمالية بـ50 مليون ريال.إعادة تشكيل مجلس شباب جازان.التعليم: استمرار الدراسة عن بُعد للفصل الثاني.رئاسة الحرمين 2024.. تمكين للقيادات الشابة والمرأة.الجهات الأمنية تضبط 50 مخالفاً لنظام المراعي.فريق طبي سعودي يستأصل ورماً وزنه 8 كلغم من أربعيني بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب.جامعة نورة: برامج متنوعة علمية للمشاركة في مسيرة التنمية.تطوير معايير مناهج وبرامج الموهوبين والرخص المهنية.«بلدي الرياض» ووزارة الزراعة يناقشان وضع أسواق النفع العام.دراسة مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة.إجراء أكثر من 48 ألف فحص كورونا خلال الـ24 ساعة.استقالة حكومة الكويت.لاحتلال يأخذ قياسات وينفذ أعمال مسح في المسجد الأقصى وقبة الصخرة.قادة الجيش السوداني يتفقدون الشريط الحدودي مع إثيوبيا.// يتبع //06:14ت م0002