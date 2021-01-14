إسلام آباد 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم اتفاق باكستان وتركيا وأذربيجان على مواصلة التعاون الثلاثي لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.واهتمت برغبة اليابان في زيادة استثماراتها في باكستان مع تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.وأشارت إلى تصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد رغبة بلاده في العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.وعرجت على تأكيد القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية العزم على دعم عملية السلام الأفغانية لضمان الأمن الدائم في هذا البلد .وتابعت تطورات فيروس كورونا الذي يواصل حصد الوفيات والإصابات في باكستان بشكل يومي، واستعداد السلطات الباكستانية لتطعيم الكوادر الطبية العاملة في الخطوط الأمامية باللقاح المضاد للفيروس.وتناقلت في الشأن الأفغاني إعلان الأمم المتحدة أن أعداد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدة في أفغانستان أصبحت أكثر من 2.3 مليون مستفيد من المساعدات الإنسانية الذين تم استهدافهم منذ أربع سنوات.ونشرت أنباء ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في الهند إلى 102 حالة.و أخبرت عن تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة الأمريكية واشنطن تمهيداً لتنصيب الرئيس الجديد جو بايدن.// انتهى //08:32ت م0008