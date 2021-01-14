طرابلس 01جمادى الآخر 1442 هـ الموافق 14 يناير021 2 واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على انطلاق اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بحضور المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، مبينةً أن الهدف من الاجتماع مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه الذي بحث الأوضاع في ليبيا والتعاون الثنائي بين الطرفين، والتواصل على مستوى رئاستي المجلس واللجان النوعية بما يخدم مصلحة البلدين.وتناولت الصحف تأكيد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أنهم يناقشون طلبا من الأمم المتحدة لإرسال مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا، موضحاً أن الآلية المقترحة لإرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار غير جاهزة حالياً.وسلطت الضوء على دعوة الجزائر وجنوب أفريقيا، اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا التابعة للاتحاد الأفريقي إلى تكثيف حضورها في ليبيا لضمان أن تكون عملية التسوية السياسية في أيدي الليبيين، مشددتان على ضرورة تكثيف ضمان عملية سياسية يقودها الليبيون بما يحفظ وحدة وسلامة البلاد، ووضع حد للتدخل الأجنبي.ونقلت الصحف تصريح المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز الخاص بإحراز تقدم في مسارات الحل السياسي الليبي كافة، خاصة المسارين العسكري والاقتصادي، و على الصعيد الإنساني، موضحةً أنه لا تنازل عن موعد الانتخابات ولن نتدخل في اختيار السلطة الموحدة.وعرجت على تصريحات أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وتحديده حزمة من الخطوات التي وصفها بالضرورية من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، والدور الذي يمكن أن تؤديه البعثة الأممية في هذا البلد مستقبلا"، مضيفاً أنه يتطلب وقف إطلاق النار الدائم دعماً من الجهات المعنية الإقليمية والدولية.// انتهى //08:53ت م0009