القاهرة 1 جمادي الآخرة 1442هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مشروع القطار الكهربائي الجديد، الذي تم الاتفاق على تنفيذه مع إحدى الشركات الألمانية ، يمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، حيث سيربط ساحلي البحر الأحمر والمتوسط مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.وسلطت الضوء على افتتاح الرئيس السيسي لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 بمشاركة 32 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة ، وتأكيده أن هذا التجمع الكبير يمثل رسالة بأن العالم أصبح قادرًا على التعايش في ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا.وأشارت إلى توقيع مصر أمس اتفاقاً مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يقضي بالحصول على 1.1 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021 لتوفير تمويلات لمختلف القطاعات المتعلقة بالتجارة الخارجية والمساعدة على بناء القدرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.وتحدثت الصحف عن تصاعد التوتر على الحدود السودانية الإثيوبية وتحذير وزارة الخارجية السودانية، من العواقب الخطيرة لاختراق طائرة عسكرية إثيوبية للحدود بين البلدين، ومطالبتها بعدم تكرار مثل هذه الأعمال العدائية مستقبلاً، نظرا لانعكاساتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.ونوهت بأن طائرات إسرائيلية شنت غارات على عدة مناطق في سوريا أمس، استهدفت خلالها مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في دير الزور والبوكمال وأسفرت عن سقوط 57 قتيلاً أغلبهم من جنسيات أجنبية وينتمون للفصائل الموالية لإيران.ولفتت صحف مصر إلى اجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي أمس في جنيف، لإنقاذ المسار السياسي للمفاوضات ومناقشة القضايا الخلافية وغير المتفق عليها بشأن آليات اختيار القيادة السياسية الجديدة في ليبيا.// انتهى //09:53ت م0011